Операторы БПС ударили по судну типа «Балкер».
Военные самолеты и БПЛА России поразили два украинских балкера, перевозивших военные грузы, на рейде порта Одессы. Об этом сообщило Минобороны.
Также севернее острова Змеиный атакованы балкер и сухогруз, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера.
Кроме того, российские военные ударили по цеху сборки дронов дальнего действия и месту стоянки бензовозов в порту Одесса, а также в порту Южный — по военному складу с грузами для ВСУ от западных стран.
В районе поселка городского типа Новые Беляры (15 км северо-восточнее порта Одесса) удар нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
Атака была совершена ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами.
Ранее 19 июля Минобороны сообщило, что группировка войск «Восток» заняла населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. По данным ведомства, за сутки военные нанесли удары по пяти украинским бригадам и четырем полкам в Днепропетровской и Запорожской областях, подчеркнуло Минобороны.
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