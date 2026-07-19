Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России нанесла удар по двум судам на рейде Одессы

Удар нанесен по двум балкерам с военными грузами. Кроме того, военные ударили по двум судам севернее острова Змеиный, а также по портовой инфраструктуре в Одессе и порту Южный.

Источник: РБК

Операторы БПС ударили по судну типа «Балкер».

Военные самолеты и БПЛА России поразили два украинских балкера, перевозивших военные грузы, на рейде порта Одессы. Об этом сообщило Минобороны.

Также севернее острова Змеиный атакованы балкер и сухогруз, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера.

Кроме того, российские военные ударили по цеху сборки дронов дальнего действия и месту стоянки бензовозов в порту Одесса, а также в порту Южный — по военному складу с грузами для ВСУ от западных стран.

В районе поселка городского типа Новые Беляры (15 км северо-восточнее порта Одесса) удар нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Атака была совершена ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами.

Ранее 19 июля Минобороны сообщило, что группировка войск «Восток» заняла населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. По данным ведомства, за сутки военные нанесли удары по пяти украинским бригадам и четырем полкам в Днепропетровской и Запорожской областях, подчеркнуло Минобороны.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше