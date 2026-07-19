BZ узнала, что фон дер Ляйен не отреагировала на увольнение Федорова

Как отмечается в материале, поведение председателя Еврокомиссии вызвало критику в Брюсселе. Так, депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Фабио Де Мази обвинил фон дер Ляйен в том, что она «закрывает глаза» на коррупцию на Украине и уклоняется от обсуждения этой проблемы с украинским лидером Владимиром Зеленским.