BZ узнала, что фон дер Ляйен не отреагировала на увольнение Федорова

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировала скандал с увольнением украинского министра обороны Михаила Федорова во время своего визита в Киев, сообщает Berliner Zeitung (BZ).
«Фон дер Ляйен, впрочем, виду не подала. Отставку Федорова она встретила пожиманием плеч», — говорится в публикации.
Как отмечается в материале, поведение председателя Еврокомиссии вызвало критику в Брюсселе. Так, депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Фабио Де Мази обвинил фон дер Ляйен в том, что она «закрывает глаза» на коррупцию на Украине и уклоняется от обсуждения этой проблемы с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Увольнение украинского министра обороны Федорова показывает, какая борьба за власть бушует за кулисами. Госпожа фон дер Ляйен закапывает миллиарды на Украине, где процветает коррупция», — указал Де Мази.
Как передает Berliner Zeitung, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, в свою очередь, потребовал от Зеленского объяснений по поводу увольнения Федорова. Он подчеркнул, что после отставки министра Евросоюзу необходимо оперативно прояснить, как теперь будут обстоять дела с помощью ЕС Украине.
Фон дер Ляйен посетила Киев в среду, 15 июля.
Михаил Федоров, который возглавлял Минобороны Украины с января 2026 года, 15 июля подтвердил свою отставку. Федоров заявил, что за время работы не успел завершить реформу министерства в соответствии со стандартами НАТО, перевести все оборонные закупки на открытые тендеры и выстроить систему ответственности за принимаемые решения.
На пост временно исполняющего обязанности министра обороны был назначен Евгений Хмара, который с начала 2026 года возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ). Из-за отставки Федорова в Киеве несколько дней подряд проходят акции в его поддержку. Большую часть митингующих составляет молодежь. Протестующие скандируют «Нет репрессиям против военных!» и «Мы не лохи».
Накануне, 18 июля, EUobserver писал, что Евросоюз обеспокоен будущим программ закупок вооружений, подписанных уволенным министром обороны Украины Михаилом Федоровым. За день до отставки он вместе с представителями Еврокомиссии и Европейского оборонного агентства участвовал в церемонии объявления первых европейских компаний — поставщиков вооружений для Киева. Так, в ЕС задались вопросом, сохранятся ли тендеры и система закупок после увольнения Федорова.
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