Глава Нью-Йорка Мамдани рассматривает возможность арестовать Нетаньяху

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля еще в 2024 году. Нетаньяху обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Палестине. Сам он отвергнул эти обвинения. Кроме этого, комментируя заявления Мамдани об аресте, премьер-министр Израиля говорил, что такой сценарий его не беспокоит. Он также обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке ХАМАС и заявил, что тому «следует посмотреть, кого он осуждает, а кого хвалит».