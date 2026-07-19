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Захарова: сведения об ударе по АЭС «Дарховин» в Иране вызывают обеспокоенность

Москва рассчитывает на объективную оценку инцидента на АЭС «Дарховин» в Иране со стороны МАГАТЭ.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила 19 июля, в воскресенье, что сведения об ударе по иранской АЭС «Дарховин» вызывают серьезную обеспокоенность. Дипломат подчеркнула, Россия исходит из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало произошедший инцидент и даст ему объективную оценку.

«Рассчитываем, что агентство, авторитет и репутация которого фактически поставлены на кон теми, кто берет на прицел и обстреливает ядерные объекты в Иране, предпримет незамедлительные конкретные шаги по пресечению подобного беззакония», — высказалась политик в Телегам-канале дипломатического ведомства РФ.

Дипломат подчеркнула, что слова противников Ирана о соблюдении правил МАГАТЭ расходятся с их действиями.

Захарова отметила, что все попытки урегулировать кризис, вызванный американо-израильской агрессией против Ирана, по сути, провалились. По её словам, нагнетание вымышленных угроз вокруг иранской ядерной программы служит лишь ширмой для подготовки к кровопролитию.

19 июля США завершили восьмую серию ударов по Ирану, это был ответ на удар по американским военнослужащим в Иордании. В ту же ночь Иран нанёс удары по американским базам в Кувейте.

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