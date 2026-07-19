Захарова: сведения об ударе по АЭС «Дарховин» в Иране вызывают обеспокоенность

«Рассчитываем, что агентство, авторитет и репутация которого фактически поставлены на кон теми, кто берет на прицел и обстреливает ядерные объекты в Иране, предпримет незамедлительные конкретные шаги по пресечению подобного беззакония», — высказалась политик в Телегам-канале дипломатического ведомства РФ.