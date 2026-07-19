Киссинджера назвали виновным в кипрской трагедии 1974 года

Однако прямо в кабинете турецкого премьера зазвонил телефон — на линии был Киссинджер. В ходе разговора Эджевит заверил госсекретаря, что речь идет не о завоевании Кипра, а лишь о создании плацдарма для переговоров: «Конечно, я знаю, что вы должны сказать нам “нет”, Генри, но я рад, что вы понимаете нашу позицию». После этого разговора послание Никсона так и не было передано адресату.