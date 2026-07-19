Киссинджера назвали виновным в кипрской трагедии 1974 года

Журналисты Михалис Игнатиу и Костас Венизелос в своей книге «Виновен» («Ένοχος») утверждают, что госсекретарь США Генри Киссинджер стоял за военным переворотом 1974 года на Кипре и последовавшим за ним вторжением турецких войск. Издание, о выходе которого сообщила кипрская газета «Филелефтерос», является переработанным продолжением расследования 2002 года «Секретные архивы Киссинджера: решение о разделе».
Авторы книги уверены, что против Кипра был подготовлен заговор с целью установления «полного и удушающего контроля» над островом со стороны США и НАТО в условиях холодной войны. По их версии, именно Киссинджер «нажал на кнопку переворота и вторжения», чтобы устранить первого президента Кипра архиепископа Макариоса III, которого в Вашингтоне недолюбливали за дружеские связи с Москвой и роль в Движении неприсоединения.
Согласно утверждениям журналистов, свои планы Киссинджер реализовал в координации с греческой хунтой «черных полковников», чьи эмиссары устроили путч в Никосии, и с Турцией, которая ввела войска на север острова. Отмечается, что офицер ЦРУ Гас Авракотас, действуя по указанию из Вашингтона, передал тогдашнему диктатору Греции Димитрису Иоаннидису приказ о совершении переворота. Контроль за действиями ЦРУ в ту пору фактически осуществлял госсекретарь США.
Одним из центральных эпизодов книги стала неотправленная телеграмма президента Ричарда Никсона премьер-министру Турции Бюленту Эджевиту. Как установили авторы, 19 июля 1974 года, накануне вторжения, американские дипломаты Джеймс Спейн и посол Уильям Макомбер прибыли к Эджевиту, чтобы передать послание с жестким предупреждением против обострения отношений с Афинами.
Однако прямо в кабинете турецкого премьера зазвонил телефон — на линии был Киссинджер. В ходе разговора Эджевит заверил госсекретаря, что речь идет не о завоевании Кипра, а лишь о создании плацдарма для переговоров: «Конечно, я знаю, что вы должны сказать нам “нет”, Генри, но я рад, что вы понимаете нашу позицию». После этого разговора послание Никсона так и не было передано адресату.
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