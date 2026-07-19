Мерц: ситуация в ФРГ изменилась из-за действий Трампа и отсутствия газа из РФ

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на критику за невыполненные предвыборные обещания, заявил, что исходил из других предпосылок.
«Я исходил из совершенно других предпосылок. Сейчас у нас уже пять лет подряд идет война на Украине. Мы столкнулись со сложной ситуацией в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Мы видим, что США под руководством Дональда Трампа уже не поддерживают НАТО в том объеме, как это было на протяжении предыдущих десятилетий. Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжается энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», — сказал Мерц в «летнем интервью» телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о том, не было ли ошибкой давать гражданам многочисленные обещания в ходе предвыборной кампании.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что все кардинально изменилось. «Особенно в последний год, практически в период между выборами и следующим заседанием Бундестага, я наблюдал изменения и беру на себя ответственность за решение, принятое нами в феврале и марте прошлого года, еще до начала работы избранного Бундестага», — заявил глава правительства Германии. Речь, как указал он, идет об очень высоком уровне долга, который его беспокоит.
«Но теперь мы должны правильно использовать имеющиеся у нас ресурсы. Я признаю, что принял это решение. Но мы несем ответственность за последствия, которые должны последовать, включая быстрые инвестиции и возобновление экономического роста», — резюмировал Мерц.