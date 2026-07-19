Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: ситуация в ФРГ изменилась из-за действий Трампа и отсутствия газа из РФ

Канцлер Германии отметил, что Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа уже не поддерживают НАТО в том объеме, как это было на протяжении предыдущих десятилетий.

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на критику за невыполненные предвыборные обещания, заявил, что исходил из других предпосылок.

«Я исходил из совершенно других предпосылок. Сейчас у нас уже пять лет подряд идет война на Украине. Мы столкнулись со сложной ситуацией в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Мы видим, что США под руководством Дональда Трампа уже не поддерживают НАТО в том объеме, как это было на протяжении предыдущих десятилетий. Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжается энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», — сказал Мерц в «летнем интервью» телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о том, не было ли ошибкой давать гражданам многочисленные обещания в ходе предвыборной кампании.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что все кардинально изменилось. «Особенно в последний год, практически в период между выборами и следующим заседанием Бундестага, я наблюдал изменения и беру на себя ответственность за решение, принятое нами в феврале и марте прошлого года, еще до начала работы избранного Бундестага», — заявил глава правительства Германии. Речь, как указал он, идет об очень высоком уровне долга, который его беспокоит.

«Но теперь мы должны правильно использовать имеющиеся у нас ресурсы. Я признаю, что принял это решение. Но мы несем ответственность за последствия, которые должны последовать, включая быстрые инвестиции и возобновление экономического роста», — резюмировал Мерц.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше