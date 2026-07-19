Мерц: ситуация в ФРГ изменилась из-за действий Трампа и отсутствия газа из РФ

«Я исходил из совершенно других предпосылок. Сейчас у нас уже пять лет подряд идет война на Украине. Мы столкнулись со сложной ситуацией в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Мы видим, что США под руководством Дональда Трампа уже не поддерживают НАТО в том объеме, как это было на протяжении предыдущих десятилетий. Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжается энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», — сказал Мерц в «летнем интервью» телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о том, не было ли ошибкой давать гражданам многочисленные обещания в ходе предвыборной кампании.