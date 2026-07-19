В сенате США заявили об отказе от украинских противодронных технологий

При этом Зеленский отмечал, что помощь партнерам должна учитывать потребности Украины. Он также предупреждал, что операция США и Израиля против Ирана может осложнить поставки Киеву ракет и систем ПВО. Взамен Украина предложила странам Ближнего Востока обменять их дроны-перехватчики на более современные системы вооружений и рассчитывает на дипломатическую поддержку в переговорах с Россией.