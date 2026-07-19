В сенате США заявили об отказе от украинских противодронных технологий

Вашингтон отказался от предложенных Киевом технологий противодействия беспилотникам, заявил в интервью CBS News замглавы спецкомитета по разведке сената конгресса США Марк Уорнер (сенатор-демократ от штата Вирджиния).
«Мы используем ракеты стоимостью $2,5 млн, чтобы сбивать иранские дроны стоимостью $50 тыс.», — отметил сенатор.
По мнению Уорнера, Киев располагает технологиями, которые позволяют делать это дешевле. «А мы отказываемся от их предложения по технологиям», — заключил политик.
Уорнер не уточнил, имел ли он в виду новое решение президента США Дональда Трампа или одно из предыдущих заявлений американского лидера.
США не нуждаются в помощи Украины для защиты своих объектов на Ближнем Востоке от иранских БПЛА, заявил Трамп в марте в интервью Fox News.
По его словам, Киев не помогает Вашингтону отражать атаки иранских дронов, а Соединенные Штаты самостоятельно располагают необходимыми средствами для такой защиты.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее в том же месяце сообщил, что Киев направил в Иорданию дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам для защиты американских баз. По его утверждению, с такой просьбой к Украине обратились сами США.
При этом Зеленский отмечал, что помощь партнерам должна учитывать потребности Украины. Он также предупреждал, что операция США и Израиля против Ирана может осложнить поставки Киеву ракет и систем ПВО. Взамен Украина предложила странам Ближнего Востока обменять их дроны-перехватчики на более современные системы вооружений и рассчитывает на дипломатическую поддержку в переговорах с Россией.
Politico писало, что угроза со стороны дешевых иранских беспилотников дала Киеву временный рычаг влияния на Вашингтон. Пентагон при этом утверждал, что Иран почти исчерпал запасы дронов-камикадзе.
Несмотря на прежние заявления о готовности принять помощь любой страны, Трамп подчеркнул, что США считают свои технологии в сфере беспилотников лучшими в мире и не нуждаются в поддержке извне.
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