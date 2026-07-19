МИД России обеспокоен сообщениями об ударах по строящейся АЭС в Иране

«Действительно, отфиксировали распространение в СМИ такой информации. Она (удары по АЭС.— “Ъ”) вызывает серьезную обеспокоенность как с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, находящегося под гарантиями МАГАТЭ, так и в плане все более угрожающей общей динамики вокруг Ирана», — заявила госпожа Захарова.