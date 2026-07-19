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МИД России обеспокоен сообщениями об ударах по строящейся АЭС в Иране

Сообщения об ударе по строящейся в Иране АЭС «Дарховин» вызывают серьезную обеспокоенность России. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

Сообщения об ударе по строящейся в Иране АЭС «Дарховин» вызывают серьезную обеспокоенность России. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

«Действительно, отфиксировали распространение в СМИ такой информации. Она (удары по АЭС.— “Ъ”) вызывает серьезную обеспокоенность как с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, находящегося под гарантиями МАГАТЭ, так и в плане все более угрожающей общей динамики вокруг Ирана», — заявила госпожа Захарова.

МИД России призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять незамедлительные меры. Мария Захарова отметила, что Иран имеет законное право на освоение и использование атомной энергии в мирных целях, и оно не должно «подвергаться ударам извне».

Сегодня в иранских СМИ распространилось сообщение Организации по атомной энергии Ирана. Ведомство заявило об атаке военнослужащих США на АЭС сегодня днем. Иранская сторона назвала удары по станции преступлением против международного права.

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