Захарова: РФ обеспокоена информацией об атаке на АЭС «Дарховин» в Иране

Информация об атаке на строящуюся в Иране АЭС «Дарховин» вызывает обеспокоенность по поводу ядерной безопасности и перспектив эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что руководство МАГАТЭ зафиксировало удар и Россия надеется, что агентство даст ему непредвзятую оценку. Она подчеркнула, что все усилия по урегулированию конфликта против Ирана фактически сведены к нулю. Захарова отметила, что попытки раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с иранским мирным атомом, используются как прикрытие для намерения устроить кровопролитие в Иране. Заявления противников Ирана о приверженности принципам МАГАТЭ она назвала пустыми.
По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что МАГАТЭ примет «незамедлительные конкретные шаги по пресечению подобного беззакония».
«Реализация закрепленного в ДНЯО законного права неядерных государств, включая Иран, на освоение и использование атомной энергии в мирных целях не должно ставиться под вопрос или подвергаться ударам извне», — заявила дипломат.
Напомним, ВС США в ночь на 19 июля атаковали строящуюся атомную электростанцию в Дарховейне на юго-западе Ирана. Организация по атомной энергии Ирана осудила удар и назвала его преступлением против международного права.