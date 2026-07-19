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Захарова: РФ обеспокоена информацией об атаке на АЭС «Дарховин» в Иране

Москва надеется, что МАГАТЭ примет меры для пресечения атак на АЭС, заявила представитель МИД РФ.

Источник: Аргументы и факты

Информация об атаке на строящуюся в Иране АЭС «Дарховин» вызывает обеспокоенность по поводу ядерной безопасности и перспектив эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сообщения вызывают «серьезную обеспокоенность как с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, находящегося, как известно, под гарантиями МАГАТЭ, так и в плане все более угрожающей общей динамики вокруг Ирана», отметила дипломат в Telegram-канале МИД РФ.

Захарова отметила, что руководство МАГАТЭ зафиксировало удар и Россия надеется, что агентство даст ему непредвзятую оценку. Она подчеркнула, что все усилия по урегулированию конфликта против Ирана фактически сведены к нулю. Захарова отметила, что попытки раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с иранским мирным атомом, используются как прикрытие для намерения устроить кровопролитие в Иране. Заявления противников Ирана о приверженности принципам МАГАТЭ она назвала пустыми.

По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что МАГАТЭ примет «незамедлительные конкретные шаги по пресечению подобного беззакония».

«Реализация закрепленного в ДНЯО законного права неядерных государств, включая Иран, на освоение и использование атомной энергии в мирных целях не должно ставиться под вопрос или подвергаться ударам извне», — заявила дипломат.

Напомним, ВС США в ночь на 19 июля атаковали строящуюся атомную электростанцию в Дарховейне на юго-западе Ирана. Организация по атомной энергии Ирана осудила удар и назвала его преступлением против международного права.

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