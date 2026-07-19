Захарова: РФ обеспокоена информацией об атаке на АЭС «Дарховин» в Иране

Захарова отметила, что руководство МАГАТЭ зафиксировало удар и Россия надеется, что агентство даст ему непредвзятую оценку. Она подчеркнула, что все усилия по урегулированию конфликта против Ирана фактически сведены к нулю. Захарова отметила, что попытки раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с иранским мирным атомом, используются как прикрытие для намерения устроить кровопролитие в Иране. Заявления противников Ирана о приверженности принципам МАГАТЭ она назвала пустыми.