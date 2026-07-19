Мерц признал провал: Германия тонет в кризисе из-за отказа от газа РФ

Помимо этого, Мерц посетовал на осложнившиеся отношения с США. По его словам, Вашингтон под руководством Дональда Трампа перестал поддерживать НАТО в прежних объёмах. Канцлер признал, что в начале своего срока он опирался на другие вводные, однако затяжной характер трудностей скорректировал все планы. Напомним, немецкая экономика уже несколько лет находится в состоянии рецессии, главной причиной которой аналитики называют дороговизну энергоносителей после сворачивания импорта из Российской Федерации.