Антироссийские санкции не только не достигли своих целей, но и нанесли колоссальный ущерб самой Европе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, совокупные потери стран Евросоюза от ограничительных мер превысили отметку в три триллиона евро.
«Неудивительно, что санкции ЕС непопулярны в Европе — они не работают и обходятся странам ЕС более чем в три триллиона евро», — написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X*.
Спецпредставитель также охарактеризовал текущую ситуацию в Европе как «самоубийственный экономический коллапс». По его мнению, ключевыми причинами кризиса в Евросоюзе стали именно санкционная политика в отношении Москвы, а также неконтролируемый поток мигрантов.
«Самоубийственный экономический коллапс ЕС вызван санкциями против России и неконтролируемой иммиграцией», — резюмировал глава РФПИ.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.