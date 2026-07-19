Дмитриев: санкции обходятся странам ЕС более чем в 3 трлн евро

Антироссийские санкции не только не достигли своих целей, но и нанесли колоссальный ущерб самой Европе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.