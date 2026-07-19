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Дмитриев: санкции обходятся странам ЕС более чем в 3 трлн евро

Причиной экономического кризиса Евросоюза стали санкции против России и неконтролируемая миграция, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Антироссийские санкции не только не достигли своих целей, но и нанесли колоссальный ущерб самой Европе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, совокупные потери стран Евросоюза от ограничительных мер превысили отметку в три триллиона евро.

«Неудивительно, что санкции ЕС непопулярны в Европе — они не работают и обходятся странам ЕС более чем в три триллиона евро», — написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X*.

Спецпредставитель также охарактеризовал текущую ситуацию в Европе как «самоубийственный экономический коллапс». По его мнению, ключевыми причинами кризиса в Евросоюзе стали именно санкционная политика в отношении Москвы, а также неконтролируемый поток мигрантов.

«Самоубийственный экономический коллапс ЕС вызван санкциями против России и неконтролируемой иммиграцией», — резюмировал глава РФПИ.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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