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Под обстрелами БПЛА в ДНР ранены женщина и подросток

В результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике пострадали четверо мирных жителей.

В результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем MAX-канале.

В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. В городе Юнокоммунаровск (входит в городской округ Енакиево) пострадала женщина 1984 года рождения — ее состояние также оценивается как средней тяжести.

В городе Кировское Шахтерского муниципального округа атаке подвергся легковой автомобиль, в результате чего ранения получила девушка 2008 года рождения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, повреждения зафиксированы в ряде муниципальных образований. Пострадали жилое домостроение, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, а также шесть грузовых и семь легковых автомобилей. Удары наносились по территории городских округов Донецк, Торез, Енакиево, Харцызск, а также Мангушского, Старобешевского, Волновахского и Шахтерского муниципальных округов.

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