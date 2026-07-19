Пентагон сообщил о гибели военного США в Ираке 18 июля

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американский военнослужащий погиб в Ираке 18 июля при осуществлении «контролируемой детонации» боеприпаса со сбитого иранского беспилотника. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Как оно уточнило, «военнослужащий США в северной части Ирака погиб в ходе боевых действий 18 июля при контролируемой детонации неразорвавшегося боеприпаса со сбитого иранского дрона-камикадзе». Еще один военнослужащий США был ранен.
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