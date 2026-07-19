Мадьяр заявил, что предложит пост президента Венгрии шахматистке Полгар

«Задача президента — служить и представлять. Каждому венгру и каждого венгра. Юдит Полгар, которую сегодня рекомендуют на пост президента признанные венгерские общественные деятели — именно такой человек, поэтому я встречусь с ней завтра и спрошу, готова ли она служить нашей стране в новой роли до принятия новой конституции», — написал Мадьяр в соцсети Facebook*.