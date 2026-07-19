Мадьяр заявил, что предложит пост президента Венгрии шахматистке Полгар

В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Мадьяр сообщил, что спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства, которые состоятся в течение 30 дней.
«Задача президента — служить и представлять. Каждому венгру и каждого венгра. Юдит Полгар, которую сегодня рекомендуют на пост президента признанные венгерские общественные деятели — именно такой человек, поэтому я встречусь с ней завтра и спрошу, готова ли она служить нашей стране в новой роли до принятия новой конституции», — написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
Мадьяр отметил, что счел бы «большой честью, если бы она приняла это предложение».
Юдит Полгар — венгерская шахматистка, международный гроссмейстер и сильнейшая шахматистка в истории. Она 26 лет возглавляла мировой женский рейтинг, стала единственной женщиной, вошедшей в первую десятку общего рейтинга ФИДЕ. Полгар побеждала 11 чемпионов мира по шахматам, включая Гарри Каспарова** и Магнуса Карлсена, а также была включена в Всемирный зал шахматной славы и удостоена высшей государственной награды Венгрии — ордена Святого Иштвана.
Согласно венгерскому законодательству, для выдвижения кандидата на пост президента Венгрии необходима поддержка одной пятой части депутатов парламента, что позволяет оппозиционным партиям выставить своих претендентов.
Для назначения на должность за кандидата должно проголосовать две трети депутатов. Если один из кандидатов не получает необходимого числа голосов, то два лидирующих кандидата выходят во второй тур голосования.
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