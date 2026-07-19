Мадьяр выступил за избрание гроссмейстера Полгар президентом Венгрии

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что поддержит избрание гроссмейстера Юдит Полгар на пост президента страны вместо освобожденного от должности Тамаша Шуйока. Глава правительства сообщил, что ее кандидатура предложена группой авторитетных венгерских деятелей науки, культуры и спорта.
«Нашей стране нужны единство, мир и президент, которым мог бы гордиться каждый венгр. Таким человеком является Юдит Полгар, которую сегодня рекомендовали на пост президента республики признанные венгерские общественные деятели. Поэтому завтра я встречусь с ней и спрошу, готова ли она служить нашей стране в новой роли до принятия новой конституции», — написал Мадьяр на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Шуйок, являвшийся президентом Венгрии с 2024 года, подписал 18 июля принятую парламентом 17-ю поправку к Основному закону, предусматривающую его отстранение от должности. Он назвал этот документ антиконституционным и антидемократическим, но уступил давлению Мадьяра, поскольку исчерпал возможности борьбы с новым правительством, пришедшим к власти по итогам парламентских выборов 12 апреля.
17-я поправка к конституции содержит положение, в соответствии с которым «полномочия действующего президента республики прекращаются и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней» с момента вступления документа в силу. Правительство утверждает, что это необходимо, поскольку Шуйок не исполнял надлежащим образом свои обязанности и не был гарантом верховенства права. В течение года в Венгрии будет разработана новая конституция, и в случае ее принятия в стране пройдут президентские выборы, возможно, в соответствии с новым регламентом. Таким образом, сейчас речь идет об избрании лишь временного главы государства.
Венгрия является парламентской республикой, основная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства. Полномочия президента достаточно ограничены (он подписывает законы, определяет дату выборов, назначает судей и т. п.). Глава государства считается политической фигурой, которая должна объединять всех венгров и служить гарантом верховенства права. Президента Венгрии избирает парламент большинством голосов, кандидатов на этот пост могут официально выдвигать партийные фракции.
Юдит Полгар 49 лет. Она чемпионка Венгрии 1991 года и единственная шахматистка в истории, достигшая рейтинга 2700. В 1991—1994 годах была самым молодым гроссмейстером в мире. С начала 1990-х годов она на равных сражалась с ведущими гроссмейстерами-мужчинами, побеждала во многих международных турнирах. Выигрывала у Анатолия Карпова, Вишванатана Ананда и Магнуса Карлсена.