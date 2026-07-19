Мадьяр выступил за избрание гроссмейстера Полгар президентом Венгрии

17-я поправка к конституции содержит положение, в соответствии с которым «полномочия действующего президента республики прекращаются и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней» с момента вступления документа в силу. Правительство утверждает, что это необходимо, поскольку Шуйок не исполнял надлежащим образом свои обязанности и не был гарантом верховенства права. В течение года в Венгрии будет разработана новая конституция, и в случае ее принятия в стране пройдут президентские выборы, возможно, в соответствии с новым регламентом. Таким образом, сейчас речь идет об избрании лишь временного главы государства.