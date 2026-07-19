Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американец погиб в Ираке при подрыве боеприпаса с иранского дрона

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) информирует о гибели американского военнослужащего на севере Ирака.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) информирует о гибели американского военнослужащего на севере Ирака. Инцидент, по данным ведомства, произошел 18 июля в ходе боевых действий.

Как уточняется в сообщении командования, военный погиб при проведении контролируемой детонации неразорвавшегося боеприпаса. Снаряд был извлечен из сбитого ранее иранского беспилотника-камикадзе.

В результате происшествия также пострадал еще один военнослужащий США. Он получил ранения.

Читайте также: Под обстрелами БПЛА в ДНР ранены женщина и подросток.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше