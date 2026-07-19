Мадьяр нашел замену Шуйоку: Венгрию возглавит легендарная шахматистка

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о поддержке кандидатуры гроссмейстера Юдит Полгар на пост президента республики. Глава правительства сообщил, что ее выдвижение инициировано группой авторитетных представителей венгерской науки, культуры и спорта.
Политик уточнил в своем заявлении, что намерен лично встретиться с Полгар, чтобы обсудить ее готовность занять должность. По его словам, это необходимо для обеспечения единства и мира в стране. Мадьяр подчеркнул, что рассматривает Полгар как временного главу государства, который будет исполнять обязанности до принятия новой конституции.
Решение о смене президента связано с досрочным прекращением полномочий Тамаша Шуйока, занимавшего этот пост с 2024 года. Шуйок подписал 17-ю поправку к Основному закону 18 июля, которая фактически отстраняет его от должности. Документ был принят парламентом и вступил в силу, несмотря на то что экс-президент назвал его антиконституционным и антидемократическим. По данным правительства, Шуйок не справлялся с обязанностями гаранта верховенства права, что и послужило причиной его отставки.
Согласно положениям новой поправки, парламент обязан избрать нового президента в течение 30 дней. При этом в стране уже ведется работа над проектом новой конституции, которую планируется разработать в течение года. После ее принятия могут быть проведены новые выборы главы государства уже по обновленному регламенту. Таким образом, текущее голосование определит временного президента.
В парламентской республике Венгрия полномочия президента остаются ограниченными: он подписывает законы, назначает судей и определяет даты выборов. Основная власть сосредоточена у премьер-министра и кабинета министров. Кандидатов на пост главы государства могут выдвигать исключительно партийные фракции, а избрание проходит большинством голосов в парламенте.
Юдит Полгар — 49-летняя шахматистка, чемпионка Венгрии 1991 года. Она является единственной женщиной в истории, преодолевшей рейтинговую отметку 2700. В начале 1990-х Полгар была самым молодым гроссмейстером в мире и на равных соперничала с сильнейшими шахматистами-мужчинами. В ее активе победы над Анатолием Карповым, Вишванатаном Анандом и Магнусом Карлсеном.
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