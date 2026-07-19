Мадьяр нашел замену Шуйоку: Венгрию возглавит легендарная шахматистка

Решение о смене президента связано с досрочным прекращением полномочий Тамаша Шуйока, занимавшего этот пост с 2024 года. Шуйок подписал 17-ю поправку к Основному закону 18 июля, которая фактически отстраняет его от должности. Документ был принят парламентом и вступил в силу, несмотря на то что экс-президент назвал его антиконституционным и антидемократическим. По данным правительства, Шуйок не справлялся с обязанностями гаранта верховенства права, что и послужило причиной его отставки.