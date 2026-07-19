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Times: Подход ФРГ к переговорам с РФ приобрел более конструктивный характер

Подход ФРГ к диалогу с Российской Федерацией приобрел более конструктивный характер. Об этом в воскресенье, 19 июля, написало издание Times.

Подход ФРГ к диалогу с Российской Федерацией приобрел более конструктивный характер. Об этом в воскресенье, 19 июля, написало издание Times.

— В отношении Германии к переговорам с РФ произошел «сдвиг настроения». Велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи, — сказано в статье со ссылкой на неназванный источник.

Оппозиционные немецкие политики много раз выступали за возобновление диалога с Россией. Так, сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления прерванных контактов и энергопоставок. С такой же позицией выступала лидер «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

В ото же день Фридрих Мерц заявил, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Он попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам страны.

16 июля бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в своей авторской статье в журнале «Национальная оборона» написал, что посредством накачки Украины деньгами и оружием ФРГ и Евросоюз надеются истощить РФ к 2030 году и подготовиться к прямому вооруженному конфликту со страной.

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