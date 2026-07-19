Подход ФРГ к диалогу с Российской Федерацией приобрел более конструктивный характер. Об этом в воскресенье, 19 июля, написало издание Times.
— В отношении Германии к переговорам с РФ произошел «сдвиг настроения». Велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи, — сказано в статье со ссылкой на неназванный источник.
Оппозиционные немецкие политики много раз выступали за возобновление диалога с Россией. Так, сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления прерванных контактов и энергопоставок. С такой же позицией выступала лидер «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».
В ото же день Фридрих Мерц заявил, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Он попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам страны.