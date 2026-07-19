Times: Подход ФРГ к переговорам с РФ приобрел более конструктивный характер

Оппозиционные немецкие политики много раз выступали за возобновление диалога с Россией. Так, сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления прерванных контактов и энергопоставок. С такой же позицией выступала лидер «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».