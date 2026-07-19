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Аргентина — вторая сборная без ударов в первом тайме в финале ЧМ

Аргентина стала лишь второй сборной в истории, которая не смогла нанести ни одного удара в первом тайме финала чемпионата мира.

Аргентина стала лишь второй сборной в истории, которая не смогла нанести ни одного удара в первом тайме финала чемпионата мира.

Как сообщает Opta Sports, первой сборной стала Франция в финале ЧМ-2022.

Встреча с Испанией проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Счёт в матче не открыт (0:0).

Испания нанесла два удара в створ, а Аргентина не смогла подойти близко к воротам соперника (0).

Защитник Лисандро Мартинес покинул поле на 44-й минуте из-за травмы, вместо него на поле появился Николас Отаменди.

Ранее сообщалось, что кубок мира подняли в ложу Трампа после начала финального матча ЧМ-2026.

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