Взятые в плен под Константиновкой солдаты ВСУ поблагодарили военных из России

Взятые в плен под Константиновкой солдаты 425-го полка ВСУ «Скала» Евгений Мосин и Сергей Столярский поблагодарили военных из России, которые сохранили им жизнь.
«Нас послали в город Константиновку, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых… Спасибо четвёртой бригаде… слава Российской Федерации!» — заявили они.
Ранее стало известно, что ВС России взяли в плен двух солдат ВСУ — «флаговтыкателей» около Константиновки.
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