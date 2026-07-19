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Взятые в плен под Константиновкой солдаты ВСУ поблагодарили военных из России

Взятые в плен под Константиновкой солдаты 425-го полка ВСУ «Скала» Евгений Мосин и Сергей Столярский поблагодарили военных из России, которые сохранили им жизнь.

Взятые в плен под Константиновкой солдаты 425-го полка ВСУ «Скала» Евгений Мосин и Сергей Столярский поблагодарили военных из России, которые сохранили им жизнь.

«Нас послали в город Константиновку, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых… Спасибо четвёртой бригаде… слава Российской Федерации!» — заявили они.

Ранее стало известно, что ВС России взяли в плен двух солдат ВСУ — «флаговтыкателей» около Константиновки.

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