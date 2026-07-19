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Индия выводит своих граждан из Ирана на фоне ударов США

Посольство Индии в Тегеране опубликовало рекомендацию для своих граждан, находящихся на территории исламской республики, покинуть страну.

Посольство Индии в Тегеране опубликовало рекомендацию для своих граждан, находящихся на территории исламской республики, покинуть страну.

В заявлении диппредставительства подчеркивается, что индийцам следует воспользоваться доступными коммерческими рейсами для временного выезда.

Рекомендация последовала на фоне нового витка напряженности в регионе. Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о завершении очередной серии ударов по иранским объектам.

По данным американского военного ведомства, в результате атак были поражены наблюдательные посты, элементы системы противовоздушной обороны и склады с вооружениями.

Ранее мы писали: Американец погиб в Ираке при подрыве боеприпаса с иранского дрона.

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