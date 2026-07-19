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NYT: США направили дополнительные истребители на Ближний Восток

Пока неясно, где будут базироваться эти F-16 и F-35, пишет газета.

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. США решили перебросить дополнительные истребители F-16 и F-35 из Европы на Ближний Восток. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По словам ее источников из числа американских должностных лиц, «истребители ВВС F-16 из Германии и малозаметные F-35 из Великобритании направили на Ближний Восток». Как уточняется в публикации, в регион также перебрасывают «дополнительные самолеты-заправщики». Как отмечает издание, эти шаги «стали еще одним признаком того, что администрация [президента США Дональда] Трампа может скоро усилить удары по Ирану».

Как следует из публикации, «пока неясно, где будут базироваться эти дополнительные боевые самолеты». Часть заправщиков США, как ожидается, направят на авиабазы в Израиле.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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