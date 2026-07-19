NYT: США направили дополнительные истребители на Ближний Восток

По словам ее источников из числа американских должностных лиц, «истребители ВВС F-16 из Германии и малозаметные F-35 из Великобритании направили на Ближний Восток». Как уточняется в публикации, в регион также перебрасывают «дополнительные самолеты-заправщики». Как отмечает издание, эти шаги «стали еще одним признаком того, что администрация [президента США Дональда] Трампа может скоро усилить удары по Ирану».