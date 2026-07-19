Американский военный погиб в Ираке при подрыве иранского боеприпаса

«Военнослужащий США в северной части Ирака погиб в ходе боевых действий 18 июля при контролируемой детонации неразорвавшегося боеприпаса со сбитого иранского дрона-камикадзе», — указало командование.
Ещё один американский солдат получил ранение.
Ранее иранские силы нанесли удары по американским объектам в Иордании. В результате этих атак погибли двое военных США. Ещё один человек пропал без вести. Четверо солдат попали в госпиталь. Затем Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две военные базы США в Кувейте. Беспилотные аппараты поразили склад боеприпасов сухопутных войск, также удар пришёлся на радиолокационную систему зенитного ракетного комплекса Patriot. Иранские военные назвали эти действия двойным ударом возмездия.
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