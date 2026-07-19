Военный США погиб при подрыве иранского боеприпаса на севере Ирака

Военнослужащий США погиб на севере Ирака при контролируемом подрыве неразорвавшегося боеприпаса, который нес на себе иранский дрон-камикадзе, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
По информации командования в соцсети X, подрыв произошел 18 июля. Еще один солдат был ранен, он получает медицинскую помощь.
В CENTCOM также добавили, что днем ранее, 17 июля, в Иордании во время иранской атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести. Позже на месте происшествия были обнаружены неопознанные останки, сейчас проводится их экспертиза.