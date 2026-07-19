Фол Паредеса едва не спровоцировал потасовку в финале ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес получил жёлтую карточку в финале чемпионата мира — 2026 с командой Испании.
Игрок получил горчичник на 52-й минуте матча за толчок полузащитника «красной фурии» Родри. После этого фола на поле началась небольшая потасовка, в ходе которой Паредес повалил на газон прибежавшего Дани Ольмо.
Встреча в настоящий момент проходит в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Счёт — 0:0.
Ранее сообщалось, что перерыв между таймами в финале ЧМ по футболу продлился около 27 минут.