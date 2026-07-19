FT: страны ЕС неохотно поддерживают санкции против РФ из-за ущерба бизнесу

По данным издания, на то, чтобы согласовать уже существующие рестрикции в отношении РФ, например, запрет на импорт стали, удобрений и бриллиантов из страны, и раньше уходили недели недели «препирательств». Кроме того, ЕС приходилось использовать дипломатическое давление в отношении стран блока, которые потенциально могли понести ущерб от санкций. Однако сейчас «моральный императив работает все меньше и меньше», что может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Киеву.