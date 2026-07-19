Экс-президент Додон: перед Молдавией стоит вызов — сохраниться как государство

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что перед страной стоит вызов — сохраниться как государство.
«Сейчас у нас основной вызов, у Молдовы — будет Молдова как государство или нет», — сказал он белорусскому телеканалу СТВ.
Ранее палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала глумлением над здравым смыслом возможное объединение Молдавии с Румынией.
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой выступил за объединение республики с Румынией.
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