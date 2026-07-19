США стягивают к Ближнему Востоку F-16 и F-35, готовясь к эскалации

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток. По данным The New York Times, решение уже приведено в исполнение: истребители F-16 с немецкой авиабазы и малозаметные F-35 с британской авиабазы направлены в регион. Вместе с ними в регион следуют самолеты-заправщики для обеспечения дальней авиационной поддержки.
Издание подчеркивает, что эти шаги стали еще одним признаком готовности администрации Дональда Трампа усилить удары по Ирану. Переброска авиации была начата еще до последней атаки на американскую базу в Иордании.
Окончательное место базирования дополнительных истребителей пока не определено. Однако, как ожидается, часть самолетов-заправщиков разместят на авиабазах в Израиле.
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