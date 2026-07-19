Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США стягивают к Ближнему Востоку F-16 и F-35, готовясь к эскалации

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток. По данным The New York Times, решение уже приведено в исполнение: истребители F-16 с немецкой авиабазы и малозаметные F-35 с британской авиабазы направлены в регион. Вместе с ними в регион следуют самолеты-заправщики для обеспечения дальней авиационной поддержки.

Издание подчеркивает, что эти шаги стали еще одним признаком готовности администрации Дональда Трампа усилить удары по Ирану. Переброска авиации была начата еще до последней атаки на американскую базу в Иордании.

Окончательное место базирования дополнительных истребителей пока не определено. Однако, как ожидается, часть самолетов-заправщиков разместят на авиабазах в Израиле.

Читайте также: Индия выводит своих граждан из Ирана на фоне ударов США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше