Израиль не ожидает атак Ирана в ближайшее время, сообщили СМИ

«На данный момент не прогнозируют ракетных обстрелов Израиля со стороны Ирана в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.
Портал также отмечает, что уровень боевой готовности в Израиле высок, хотя и не достиг своего пика.
Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет из Ирана по иорданскому городу, граничащему с еврейским государством.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.