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МЧС продолжает поиск двух человек, которых унесло в Ладожское озеро

В Ладожском озере спасли 14 человек, которых унесло ветром, двоих еще ищут.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Двенадцать человек, которых из-за сильного ветра на лодках вынесло в акваторию Ладожского озера, эвакуируют в Ленинградской области, двоих еще ищут, сообщает региональное ГУМЧС РФ.

По данным ведомства, группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера.

«Двенадцать человек в безопасности. Двоих человек еще ищут», — говорится в сообщении.

Эвакуацию проводят спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозерск, также привлечены добровольцы.

По информации ведомства, среди эвакуированных пятеро детей.

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