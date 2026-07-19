МЧС продолжает поиск двух человек, которых унесло в Ладожское озеро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Двенадцать человек, которых из-за сильного ветра на лодках вынесло в акваторию Ладожского озера, эвакуируют в Ленинградской области, двоих еще ищут, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
По данным ведомства, группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера.
«Двенадцать человек в безопасности. Двоих человек еще ищут», — говорится в сообщении.
Эвакуацию проводят спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозерск, также привлечены добровольцы.
По информации ведомства, среди эвакуированных пятеро детей.
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