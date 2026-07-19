Haaretz: Израиль не вынес на утверждение парламента признание геноцида армян

В офисе главы МИД Израиля газете Haaretz заявили, что информация о том, что голосование в парламенте было отменено в результате вмешательства со стороны Нетаньяху, не соответствует действительности. «Правительство приняло решение [признать геноцид], и оно было одобрено единогласно. Оно не будет изменено, и это важный исторический факт», — цитирует газета заявление офиса Саара, отмечая, что в ведомстве министра не представили альтернативную версию событий.