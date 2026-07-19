Haaretz: Израиль не вынес на утверждение парламента признание геноцида армян

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Израиль из-за давления со стороны Азербайджана решил не выносить на утверждение Кнессета (парламент) принятую израильским правительством 27 июня резолюцию о признании геноцида армян. Об этом со ссылкой на израильский источник сообщает газета Haaretz.
«Решение израильского правительства о признании геноцида армян, одобренное в прошлом месяце, не было вынесено на голосование в Кнессете из-за давления Азербайджана на премьер-министра», — цитирует издание заявление своего собеседника. По информации газеты, Биньямин Нетаньяху заблокировал голосование в парламенте, которое было инициировано министром иностранных дел Гидеоном Сааром, после звонка в канцелярию премьера помощника президента Азербайджана Хикмета Хаджиева.
Кнессет 17 июля официально ушел на каникулы перед предстоящими в Израиле 27 октября очередными парламентскими выборами. По утверждениям Haaretz, израильское правительство проинформировало азербайджанскую сторону о том, что вопрос о признании геноцида армян был снят с повестки дня парламента.
В офисе главы МИД Израиля газете Haaretz заявили, что информация о том, что голосование в парламенте было отменено в результате вмешательства со стороны Нетаньяху, не соответствует действительности. «Правительство приняло решение [признать геноцид], и оно было одобрено единогласно. Оно не будет изменено, и это важный исторический факт», — цитирует газета заявление офиса Саара, отмечая, что в ведомстве министра не представили альтернативную версию событий.
28 июня израильский кабмин одобрил резолюцию с признанием геноцидом событий начала XX века в Османской империи, приведших к массовой гибели армян. Саар, несколькими днями ранее выступивший с этой инициативой, поблагодарил за поддержку Нетаньяху и отметил содействие со стороны министров израильского правительства.
Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914−1918). Его организаторами считаются находившиеся с 1913 года у власти лидеры младотурецкой (националистической) партии «Единение и прогресс» — Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша, сторонники панисламизма и пантюркизма. Современное правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина «геноцид» и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона (1,5 млн).