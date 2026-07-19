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Два человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Мужчина и женщина пострадали в результате атаки украинского беспилотника на село Федчевка Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.

Мужчина и женщина пострадали в результате атаки украинского беспилотника на село Федчевка Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.

«В селе Федчевка Ивнянского округа беспилотник атаковал объект торговли. Мужчина и женщина получили акубаротравмы», — говорится в сообщении.

Ранее пять человек, в том числе трое детей, пострадали при детонации беспилотника ВСУ в посёлке Разумное Белгородской области.

Также сообщалось, что украинские беспилотники нанесли удар по оптовому продуктовому рынку «Околица» в Луганске. Повреждены гражданские грузовики, пострадавших нет.

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