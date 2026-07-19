Два человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Мужчина и женщина пострадали в результате атаки украинского беспилотника на село Федчевка Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.
«В селе Федчевка Ивнянского округа беспилотник атаковал объект торговли. Мужчина и женщина получили акубаротравмы», — говорится в сообщении.
Ранее пять человек, в том числе трое детей, пострадали при детонации беспилотника ВСУ в посёлке Разумное Белгородской области.
Также сообщалось, что украинские беспилотники нанесли удар по оптовому продуктовому рынку «Околица» в Луганске. Повреждены гражданские грузовики, пострадавших нет.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше