Как сообщил источник, участники протестов нередко даже не могут объяснить причины выступлений против главкома ВСУ. При этом они всё же активно поддерживают экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Его киевский главарь Владимир Зеленский отправил в отставку.