На Украине несколько суток подряд идут массовые протесты. Люди выступают в том числе против главкома ВСУ Александра Сырского. К акции присоединились украинские военные. Они стали отказываться от врученных Александром Сырским наград, рассказали в силовых структурах РФ.
Как сообщил источник, участники протестов нередко даже не могут объяснить причины выступлений против главкома ВСУ. При этом они всё же активно поддерживают экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Его киевский главарь Владимир Зеленский отправил в отставку.
«Украинские военнослужащие присоединились к “международной акции” по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, врученных за подписью Сырского», — цитирует РИА Новости собеседника из силовых структур.
На митингах встречаются и местные чиновники. Так, в окружении протестующих заметили мэра Львова.