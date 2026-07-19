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Украинские военные протестуют против Сырского: вот как солдаты присоединились к акции

Военные ВСУ стали отказываться от врученных Сырским наград.

Источник: Комсомольская правда

На Украине несколько суток подряд идут массовые протесты. Люди выступают в том числе против главкома ВСУ Александра Сырского. К акции присоединились украинские военные. Они стали отказываться от врученных Александром Сырским наград, рассказали в силовых структурах РФ.

Как сообщил источник, участники протестов нередко даже не могут объяснить причины выступлений против главкома ВСУ. При этом они всё же активно поддерживают экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Его киевский главарь Владимир Зеленский отправил в отставку.

«Украинские военнослужащие присоединились к “международной акции” по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, врученных за подписью Сырского», — цитирует РИА Новости собеседника из силовых структур.

На митингах встречаются и местные чиновники. Так, в окружении протестующих заметили мэра Львова.

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