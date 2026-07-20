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Военная операция на Украине. Онлайн

ВС РФ с помощью «Герань-4 сикер» ударили по судну типа балкер на внешнем рейде порта Одесса, сообщили в Минобороны.

Беспилотник ВСУ взорвался в поселке Разумное в Белгородской области, пострадали пять человек, включая трех детей, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск Южная взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Константиновке, сообщили ТАСС в пресс-центре группировки.

Основные события 20 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.

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