Военная операция на Украине. Онлайн

Беспилотник ВСУ взорвался в поселке Разумное в Белгородской области, пострадали пять человек, включая трех детей, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.
Бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск Южная взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Константиновке, сообщили ТАСС в пресс-центре группировки.
Основные события 20 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.
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