В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов

В аэропорту Жуковский (Раменское) ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов.
Об этом сообщили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
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