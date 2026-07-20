Предупреждение Лая Чинг-те: Тайвань заговорил о «красном терроре» Китая

Президент Тайваня Лай Чинг-те предупредил о давлении со стороны Китая и призвал власти острова действовать совместно. Об этом сообщает Reuters. По его словам, Тайваню необходимо защищать демократическую систему и противостоять угрозам из Пекина.
Главным тезисом выступления Лая стало требование объединить усилия правительства и членов Демократической прогрессивной партии. Он заявил, что Тайвань сталкивается с давлением, которое он назвал «красным террором», и призвал политических соратников занять жесткую позицию.
Президент подчеркнул, что остров должен сохранить свой демократический путь и не допустить превращения «демократического Тайваня» в «китайский Тайвань». Он напомнил, что Тайвань объявил о независимости после гражданской войны 1949 года, тогда как Пекин продолжает считать его частью КНР и выступает против международных контактов с тайваньскими властями.
Лай отметил, что Китай использует юридические инструменты для давления на остров. В качестве примера он привел закон об этническом единстве, который, по его словам, дает Пекину основания для действий за пределами собственных границ. Reuters уточняет, что этот документ может стать дополнительным основанием для преследования или ареста тайваньцев, хотя китайская юрисдикция не распространяется на остров.
Президент заявил, что каждый, кто считает себя частью тайваньского общества, имеет право участвовать в определении будущего острова, независимо от происхождения.
В начале июля Тайвань провел крупные учения, посвященные возможному нападению Китая. Reuters сообщает, что в ходе маневров был отработан «кошмарный сценарий» для острова.
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