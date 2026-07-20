Предупреждение Лая Чинг-те: Тайвань заговорил о «красном терроре» Китая

Лай отметил, что Китай использует юридические инструменты для давления на остров. В качестве примера он привел закон об этническом единстве, который, по его словам, дает Пекину основания для действий за пределами собственных границ. Reuters уточняет, что этот документ может стать дополнительным основанием для преследования или ареста тайваньцев, хотя китайская юрисдикция не распространяется на остров.