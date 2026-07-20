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СЕНТКОМ: на месте иранской атаки в Иордании обнаружили неопознанные останки

Американские военные обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки в Иордании, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

Американские военные обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки в Иордании, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

«Сегодня после тщательных поисков американские военные обнаружили на месте происшествия неопознанные останки. Процесс идентификации останков продолжается», — говорится в заявлении СЕНТКОМ в соцсети X.

18 июля в Центральном командовании ВС США сообщили, что двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании, ещё один считается пропавшим без вести.

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что гибель американских военных при ударе Ирана по объектам в Иордании укрепит решимость США.

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