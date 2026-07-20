СЕНТКОМ: на месте иранской атаки в Иордании обнаружили неопознанные останки

Американские военные обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки в Иордании, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).
«Сегодня после тщательных поисков американские военные обнаружили на месте происшествия неопознанные останки. Процесс идентификации останков продолжается», — говорится в заявлении СЕНТКОМ в соцсети X.
18 июля в Центральном командовании ВС США сообщили, что двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании, ещё один считается пропавшим без вести.