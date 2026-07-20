«Иран готов себя защищать»: как развивается ситуация вокруг противостояния Вашингтона и Тегерана

США атаковали Иран, в результате чего были поражены объекты наблюдения, системы ПВО и склады вооружений, сообщило Центральное командование ВС США (СЕNТCОМ). Удары наносились по объектам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, морским силам, складам ракет и дронов иранской армии. В результате атак США по Ирану погибли 50 человек, ещё более 500 получили ранения, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Исламской Республики. Как считают эксперты, эскалация конфликта обусловлена желанием Вашингтона укрепить свои переговорные позиции и заставить Тегеран пойти на уступки в рамках мирного соглашения.
Соединённые Штаты нанесли серию ударов по Ирану, в результате чего были поражены объекты наблюдения, системы ПВО и склады вооружений, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Командование… по приказу Верховного главнокомандующего завершило очередную серию ударов по Ирану. В ходе восьмой подряд ночи американских ударов силы CENTCOM успешно поразили иранские военные объекты береговой разведки и противовоздушной обороны, морские объекты, а также склады ракет и беспилотников с целью дальнейшего ослабления военного потенциала Ирана», — говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.
Отмечается также, что американские военные силы нанесли удары и по подразделениям Корпуса стражей Исламской революции.
По данным CENTCOM, более 50 тыс. американских военнослужащих задействованы сейчас на территории Ближнего Востока, которые, как заявили в командовании, «продолжают проявлять высокую бдительность, сосредоточенность, боевую эффективность и готовность к действиям».
Сообщалось, что американские силы, предположительно, нанесли удар по иранскому острову Кешм. Взрыв также слышали в городе Сирик на юге Ирана. Кроме того, о нанесённом Вашингтоном ударе в районе города Хаджиабад заявила и администрация провинции Хормозган.
В результате ударов США по Ирану погибли 50 человек, ещё более 500 получили ранения, информировал глава пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур. По его словам, среди погибших — пять женщин и двое несовершеннолетних. Среди пострадавших — 32 женщины и 18 детей и подростков.
CENTCOM, со своей стороны, сообщило, что двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании, ещё один считается пропавшим без вести. По данным The New York Times, в ходе этой атаки значительные повреждения получили американские вертолёты Black Hawk. Источники издания среди официальных лиц США признали масштабность иранских ударов. В публикации подчёркивается, что действия Тегерана причиняют большой ущерб американскому военному присутствию в регионе. Кроме того, ранее иранская армия нанесла удары возмездия по базам США в Кувейте.
Соединённые Штаты также «запустили несколько снарядов» по строящейся площадке атомной электростанции в Дарховейне на юго-западе страны, сообщила Организация по атомной энергии Ирана. В Тегеране назвали атаку нарушением международного права.
Последствия ударов США по Тегерану.
Gettyimages.ru.
«Контролируемый процесс эскалации».
Россия и ОАЭ призвали прекратить боевые действия в Персидском заливе и возобновить переговоры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном МИД РФ по итогам телефонных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.
«Проведена “сверка часов” по ситуации в зоне Персидского залива в контексте продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса. Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой экономики», — говорится в заявлении.
Как отмечают эксперты, эскалация конфликта обусловлена желанием Вашингтона укрепить свои переговорные позиции и заставить Тегеран пойти на уступки в рамках мирного соглашения.
«Речь идёт о новой фазе конфликта. Соединённые Штаты будут пытаться наказать Иран за несговорчивость. Нельзя исключать и американскую военную сухопутную операцию. Однако пока не вполне ясно, насколько это соответствует геополитическим интересам Дональда Трампа и его союзников, включая Израиль. Но главная цель Вашингтона сейчас — это контролируемый процесс эскалации», — отметил в беседе с RT специалист Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
Он прогнозирует, что в ближайшее время Соединённые Штаты продолжат наносить удары по Ирану, уничтожая объекты жизненно важной инфраструктуры.
«Трамп, судя по всему, настроен сейчас активизировать это направление военных действий, повысить градус. К этому Соединённые Штаты может подталкивать Израиль, который больше всего заинтересован в ликвидации иранского военно-политического руководства. Трамп пытался договориться с Тегераном на выгодных для себя условиях, которые, по всей видимости, не устроили Иран. И тут главный вопрос — затащит ли Израиль Трампа ещё глубже в этот конфликт?», — рассуждает Балмасов.
КСИР.
Gettyimages.ru.
«Вторая волна ударов».
Как считает, со своей стороны, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, американская сторона воспользовалась передышкой, когда не вела активные боевые действия против Ирана и выступала с заявлениями о мирных переговорах.
«По сути, тем самым Вашингтон взял себе передышку для концентрации военных ресурсов и наращивания второй волны ударов по исламской республике. Широкомасштабной отправки войск, скорее всего, ожидать не стоит, поскольку это очень дорого и рискованно. Поэтому, скорее всего, будут наноситься удары ракетами как и раньше, но уже более масштабные, чтобы снова заставить Иран сесть за стол переговоров и в итоге согласиться на американские условия», — отметил Блохин в разговоре с RT.
Дональд Трамп.
Gettyimages.ru.
При этом удары возмездия, которые Тегеран нанёс по базам США в Кувейте, говорят о том, что иранская сторона готова отстаивать свои позиции.
«Иран готов себя защищать, и мы это видим. Но все опасаются масштабной региональной войны, поскольку большая часть углеводородов на мировой рынок как раз идёт с Ближнего Востока. Если в регионе развернутся боевые действия, это будет катастрофой для мировой экономики. Но для Вашингтона и Тель-Авива главное — это ослабить Иран, прогнуть его. Не зря, помимо ударов по иранской инфраструктуре, действующий президент США, по всей видимости, хочет протащить и санкции против Тегерана. Трампу очень нужно подписание успешной для него сделки по иранскому вопросу», — заключил Блохин.