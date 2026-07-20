«Иран готов себя защищать»: как развивается ситуация вокруг противостояния Вашингтона и Тегерана

«По сути, тем самым Вашингтон взял себе передышку для концентрации военных ресурсов и наращивания второй волны ударов по исламской республике. Широкомасштабной отправки войск, скорее всего, ожидать не стоит, поскольку это очень дорого и рискованно. Поэтому, скорее всего, будут наноситься удары ракетами как и раньше, но уже более масштабные, чтобы снова заставить Иран сесть за стол переговоров и в итоге согласиться на американские условия», — отметил Блохин в разговоре с RT.