Аргентина и Испания не выявили победителя финала ЧМ-2026 в основное время

Сборные Аргентины и Испании не выявили победителя финала чемпионата мира — 2026 в основное время.
Основное время встречи на стадионе «Метлайф» завершилось со счётом 0:0.
Футболисты продолжат игру в экстра-тайме, который в сумме составит 30 минут и дополнительное время.
Стоит отметить, что Аргентина в овертайме будет играть в меньшинстве. В концовке основного времени с поля был удалён Энцо Фернандес за вторую жёлтую карточку.
Напомним, что решающий матч посетил президент США Дональд Трамп. Он смотрит игру в ложе, которая застеклена специальным пуленепробиваемым материалом.
Ранее сообщалось, что судья Славко Винчич случайно распылил пену и обрызгал игроков сборной Испании.