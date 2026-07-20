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Аргентина и Испания не выявили победителя финала ЧМ-2026 в основное время

Сборные Аргентины и Испании не выявили победителя финала чемпионата мира — 2026 в основное время.

Сборные Аргентины и Испании не выявили победителя финала чемпионата мира — 2026 в основное время.

Основное время встречи на стадионе «Метлайф» завершилось со счётом 0:0.

Футболисты продолжат игру в экстра-тайме, который в сумме составит 30 минут и дополнительное время.

Стоит отметить, что Аргентина в овертайме будет играть в меньшинстве. В концовке основного времени с поля был удалён Энцо Фернандес за вторую жёлтую карточку.

Напомним, что решающий матч посетил президент США Дональд Трамп. Он смотрит игру в ложе, которая застеклена специальным пуленепробиваемым материалом.

Ранее сообщалось, что судья Славко Винчич случайно распылил пену и обрызгал игроков сборной Испании.

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