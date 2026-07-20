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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Кроме того, аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили в течение дня 161 дрон ВСУ над регионами страны и акваторией Чёрного моря.

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