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Энди Бернэм официально возглавит Британию 20 июля

Церемония вступления в должность нового премьер-министра Великобритании состоится в Лондоне 20 июля.

Церемония вступления в должность нового премьер-министра Великобритании состоится в Лондоне 20 июля. Энди Бернэм, возглавивший Лейбористскую партию 17 июля, сменит на этом посту Кира Стармера. Смена власти произойдет без проведения всеобщих выборов, поскольку парламентское большинство остается за лейбористами.

Мероприятие начнется в полдень по местному времени (14:00 мск) с прощальной речи действующего премьера. После этого Стармер направится в Букингемский дворец, где король Карл III официально примет его отставку. Затем монарх встретится с Бернэмом и поручит ему сформировать новое правительство Его Величества.

После аудиенции у короля новый премьер отправится в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Одной из первых его задач станет формирование кабинета министров. Как правило, этот процесс занимает несколько часов, и ключевые назначения могут быть объявлены уже к вечеру понедельника.

Бернэм будет руководить страной как минимум до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год.

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