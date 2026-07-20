Энди Бернэм официально возглавит Британию 20 июля

После аудиенции у короля новый премьер отправится в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Одной из первых его задач станет формирование кабинета министров. Как правило, этот процесс занимает несколько часов, и ключевые назначения могут быть объявлены уже к вечеру понедельника.