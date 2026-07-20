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Россия готова предоставить площадку для арабо-иранского диалога

Замглавы МИД РФ Александр Алимов подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия готова содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке и будет рада предоставить площадку для арабо-иранского диалога. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

В интервью «Известиям» он заявил, что РФ готова оказать содействие в мироном решении разногласий между США и Ираном, а также между иранской и арабской сторонами.

Дипломат отметил, что Россия с большой расдостью предоставит площадку для арабо-иранского диалога. В то же время Алимов подчеркнул, что Москва не намерена навязываться.

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