Россия готова предоставить площадку для арабо-иранского диалога

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия готова содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке и будет рада предоставить площадку для арабо-иранского диалога. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
В интервью «Известиям» он заявил, что РФ готова оказать содействие в мироном решении разногласий между США и Ираном, а также между иранской и арабской сторонами.
Дипломат отметил, что Россия с большой расдостью предоставит площадку для арабо-иранского диалога. В то же время Алимов подчеркнул, что Москва не намерена навязываться.