Boeing удвоит производство «мозгов» для Patriot

В рамках усилий по восполнению ракетных арсеналов ПВО, подорванных войной с Ираном, корпорация Boeing наращивает выпуск ключевого компонента для перехватчиков PAC-3. Как сообщает Bloomberg, глава оборонного подразделения Boeing Defense Стив Паркер заявил о планах увеличить производство головок наведения на 30% в текущем году.
Компания уже выполнила план 2025 года, выпустив 650 единиц. В 2026 году целевой показатель установлен на уровне 850 головок. Этот объем должен синхронизироваться с производственными мощностями компании Lockheed Martin, которая собирает столько же ракет PAC-3, передает агентство со ссылкой на заявление Паркера на брифинге перед авиасалоном в Фарнборо.
Рост производства напрямую связан с интенсивным расходом боеприпасов в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. США и их союзники применили тысячи перехватчиков для отражения баллистических атак Ирана. Подписанные в этом году соглашения предусматривают амбициозные планы по выходу на уровень в 2 тысячи перехватчиков в год к 2030 году. «Именно этого от нас ожидает страна», — отметил Паркер, добавив, что компания тесно координирует действия с заказчиками.
Одновременно с этим, вице-президент Lockheed Martin по стратегии ракетных систем Брайан Данн сообщил, что компания не может гарантировать конкретные сроки поставок PAC-3 для зарубежных партнеров. Несмотря на наращивание объемов, приоритетность распределения ракет между покупателями определяет Пентагон, что создает неопределенность для союзников, ожидающих поставок.
Boeing также рассчитывает укрепить позиции на европейском рынке, где страны активно увеличивают военные бюджеты. В частности, компания предложила Великобритании учебный самолет T-7, а Германия рассматривает беспилотник MQ-28 Ghost Bat. Кроме того, корпорация перешла к мелкосерийному производству беспилотного заправщика MQ-25 после успешных испытаний на авианосце. Среди будущих контрактов Пентагона — программа палубного истребителя F/A-XX, решение по которой ожидается в третьем квартале.
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