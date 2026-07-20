Boeing удвоит производство «мозгов» для Patriot

Рост производства напрямую связан с интенсивным расходом боеприпасов в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. США и их союзники применили тысячи перехватчиков для отражения баллистических атак Ирана. Подписанные в этом году соглашения предусматривают амбициозные планы по выходу на уровень в 2 тысячи перехватчиков в год к 2030 году. «Именно этого от нас ожидает страна», — отметил Паркер, добавив, что компания тесно координирует действия с заказчиками.