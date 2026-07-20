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Гол Уильямса в экстра-тайме финала ЧМ-2026 был отменён из-за фола

Главный арбитр Славко Винчич не засчитал взятие ворот нападающего сборной Испании Нико Уильямса в финале чемпионата мира — 2026 с командой Аргентины.

Главный арбитр Славко Винчич не засчитал взятие ворот нападающего сборной Испании Нико Уильямса в финале чемпионата мира — 2026 с командой Аргентины.

Гол Уильямса не засчитали из-за фола на 97-й минуте.

Встреча в настоящий момент проходит в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Счёт — 0:0.

Стоит отметить, что аргентинцы играют в меньшинстве. На 90 + 3-й минуте Энцо Фернандес влетел в Пау Кубарси за что получил второе предупреждение и был удалён.

Ранее сообщалось, что фол Паредеса едва не спровоцировал потасовку в финале ЧМ-2026.