Сирены тревоги прозвучали в Бахрейне

«Звучит сирена. Гражданам и жителям рекомендуется сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.
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