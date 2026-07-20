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Сирены тревоги прозвучали в Бахрейне

На территории Бахрейна сработали сирены воздушной тревоги, сообщили в МВД страны.

На территории Бахрейна сработали сирены воздушной тревоги, сообщили в МВД страны.

«Звучит сирена. Гражданам и жителям рекомендуется сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Ранее посольство Индии в Иране рекомендовало своим гражданам покинуть исламскую республику в связи с эскалацией в регионе.

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