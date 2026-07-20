Санкционная политика в отношении России и неконтролируемая миграция ведут Евросоюз к экономическим проблемам. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
По словам политика, неудивительно, что санкции становятся непопулярными в Европе, поскольку они не достигли поставленных целей и обходятся ЕС в сумму более 3 триллионов евро.
«Самоубийственный экономический коллапс ЕС продиктован санкциями против России и бесконтрольной иммиграцией», — написал глава РФПИ.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию Financial Times, в которой отмечалось, что ряд стран ЕС все менее активно поддерживает новые ограничения против России из-за потерь в их бизнесе.
Ранее KP.RU сообщал, что санкции против России являются незаконными, так как они не подтверждались ООН. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что стране удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на ограничения.