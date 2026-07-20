Мерц связал энергетический кризис в Германии с отказом от российского газа

Канцлер сказал это в ответ на вопрос о том, не считает ли он ошибкой свои громкие предвыборные обещания немецким избирателям. По словам канцлера, затяжной характер международных проблем изменил ситуацию в стране и в начале своей работы на посту он исходил из других предпосылок. Он также отметил сложную ситуацию с США, которые при президентстве Дональда Трампа «не так лояльны НАТО, как десятилетия назад», а также «кризис доверия к демократии в целом».