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Мерц связал энергетический кризис в Германии с отказом от российского газа

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ФРГ сохраняется энергетический кризис, который наступил из-за отказа от российского газа. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ФРГ сохраняется энергетический кризис, который наступил из-за отказа от российского газа. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

«Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом, исходящий от Китайской Народной Республики. Продолжающийся энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», — заявил господин Мерц.

Канцлер сказал это в ответ на вопрос о том, не считает ли он ошибкой свои громкие предвыборные обещания немецким избирателям. По словам канцлера, затяжной характер международных проблем изменил ситуацию в стране и в начале своей работы на посту он исходил из других предпосылок. Он также отметил сложную ситуацию с США, которые при президентстве Дональда Трампа «не так лояльны НАТО, как десятилетия назад», а также «кризис доверия к демократии в целом».

Прямые поставки российского газа в Германию были приостановлены в конце 2022 года. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз не вернется к закупкам российского газа даже в случае физической нехватки энергоресурсов.

Согласно заявлению Совета ЕС в январе, полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз будет введен с начала 2027 года. Поставки трубопроводного газа из России будут запрещены с 30 сентября 2027 года.

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