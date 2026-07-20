Командир Легион рассказал о преимуществе ВС РФ на славянском направлении в БПЛА

«Удаление, на которое летает противник — в среднем на разведчиках — [составляет] не более 10 км. Для FPV-дронов это не более 15 км ввиду условий ландшафта и ввиду того, что он просто не успевает далеко работать, потому как у нас идет огромный напор с нашей стороны, непосредственно БПЛА. Мы в свою очередь летаем, не буду говорить что там за место расположения, но в среднем до 35 км удаление. То есть мы можем себе позволить с определенных высот летать в тыл к противнику и нарушать его логистику», — рассказал Легион.