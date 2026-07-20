Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Легион рассказал о преимуществе ВС РФ на славянском направлении в БПЛА

Военный отметил, что дальность полетов российских беспилотников в два раза превышает этот показатель у дронов ВСУ.

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты подразделений Вооруженных сил России имеют дальность полета в два раза превышающую БПЛА ВСУ. Об этом рассказал ТАСС командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион.

«Удаление, на которое летает противник — в среднем на разведчиках — [составляет] не более 10 км. Для FPV-дронов это не более 15 км ввиду условий ландшафта и ввиду того, что он просто не успевает далеко работать, потому как у нас идет огромный напор с нашей стороны, непосредственно БПЛА. Мы в свою очередь летаем, не буду говорить что там за место расположения, но в среднем до 35 км удаление. То есть мы можем себе позволить с определенных высот летать в тыл к противнику и нарушать его логистику», — рассказал Легион.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше