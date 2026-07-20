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Сирены воздушной тревоги ревут в ночи в Бахрейне

В Бахрейне вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги.

В Бахрейне вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги. Министерство внутренних дел королевства распространило экстренное обращение, призвав граждан и иностранных резидентов немедленно проследовать в ближайшие укрытия.

Как передает ведомство в своем официальном аккаунте в социальной сети Х, жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Сирены воздушной тревоги в стране звучат не впервые за последние часы — минувшей ночью и утром МВД уже несколько раз информировало население о включении сигналов тревоги. Детали о характере угрозы и вероятных целях в текущем сообщении не уточняются.

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