Сирены воздушной тревоги ревут в ночи в Бахрейне

В Бахрейне вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги. Министерство внутренних дел королевства распространило экстренное обращение, призвав граждан и иностранных резидентов немедленно проследовать в ближайшие укрытия.
Как передает ведомство в своем официальном аккаунте в социальной сети Х, жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
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