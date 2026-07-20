Воздушная тревога объявлена в Киеве

На территории Киева объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Тревога действует также в ряде других регионов Украины, включая Черниговскую, Харьковскую и Сумскую области.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по портам Украины и задействованным в интересах ВСУ судам.
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